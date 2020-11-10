شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: لقاح فايزر ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن شركة فايزر التي أعلنت عن التوصل للقاح ضد كورونا، رائدة في صناعة الدواء، مشيرا إلى أن لقاحها في مرحلة التجارب السريرية ونتيجته جيدة وصلت لـ 90%.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العديد من الدول تسعى للتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا، ولكن نتيجة لقاح فايزر كانت الأعلى مأمونية والأكثر فاعلية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعاقدت مع العديد من الدول للحصول على لقاح لكورونا، لافتا إلى أن هناك لقاح مصري يتم تجربته حاليا في المرحلة الثالثة «التجارب السريرية».

ولفت إلى أن مصر سوف تحصل على لقاح كورونا في غضون الـ 6 أشهر الأولى من العام المقبل 2021.

واستطرد، أنه تم إيقاف تصدير أدوية بروتوكول علاج كورونا منذ بداية الأزمة ومصر لديها مخزون لأدوية علاج كورونا يكفي 6 أشهر .

وأشار الدكتو على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الأدوية الخاصة ببروتوكول علاج كورونا متوفرة في كل الصيدليات، إلى جانب وجود بعض الأدوية في المستشفيات لأنه لا يتم تناولها خارج المستشفيات.

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