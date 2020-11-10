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شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الإسكندرية»: رفع المخلفات من محيط حدائق صهريج بن بطوطة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت منطقة اثار الإسكندرية برفع مخلفات الأشجار الناتجة عن أعمال تنسيق وتجميل حدائق صهريج بن بطوطة الاثري الموجود بشارع الكوبرى القديم في اللبان اليوم الثلاثاء.
وقال محمد متولي مدير عام الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالي انه تم رفع كافة المخلفات من الشوارع المحيطة بالصهريج لاظهار المواقع الاثرية بأفضل صورة.
وأوضح «متولى» ان منطقة اثار الإسكندرية مسجل بها خمسة صهاريج في عداد الاثار الاسلامية وهي صهريج بن النبية بشارع السلطان حسين وصهريج دار إسماعيل بشارع شريف وصهريج بن بطوطة باللبان وصهريج الباب الأخضر باللبان وصهريج المباهما بكوم الدكة.
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