شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: إعلان بروتوكول العلاج الجديد خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه خلال ساعات سيتم إعلان تعديل بروتوكول علاج مصابي كورونا بعد إقرار التعديلات عليه وتم توفير كل الأدوية المرتبطة بالبروتوكول وتم تدريب كل الأطباء على البروتوكول خلال الشهرين الماضيين.

وقال خلال مداخلة مع برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الأمل بظهور لقاح مضاد لفيروس كورونا أمر جيد بعد إعلان شركة فايزر ولكن مازالت التجارب جارية ولا يجب التيقن من نجاح اللقاح مشيرا إلى أن التجارب التي تتم في مصر على اللقاح الصيني تسير بشكل جيد.

وأضاف أن الفكرة تعتمد على حقن الشخص بفيروس ميت لتكوين اجسام مضادة ضد الفيروس ونسبة النجاح تصل إلى 94 % مشيرا إلى أنه لا توجد فروق كبيرة بين لقاحات فايزر واكسفورد وهي تقوم على فكرة واحدة وأن اللجوء للاجراءات الطارئة للموافقة على اللقاحات بسبب ضيق الوقت وعدم القدرة على الانتظار سنوات للمرور بكل خطوات الاختبار.

وتابع أن نجاح اللقاح يعتمد على شقين الأول الأمان والثاني الفاعلية ولا يمكن الجزم بامان اللقاح حتى الآن والحديث حاليا عن الفاعلية ونأمل أن تنتهي الدراسات في مصر بحلول ديسمبر المقبل وينقصنا 2400 مشارك في التجارب والدراسة وكل من شارك في التجارب السابقة بمصر في أمان تام ومنهم ابني طالب في كلية الطب وفي حالة جيدة الآن ولا توجد أي اعراض.

وأوضح أنه فور انتهاء الدراسة سيبدأ الإنتاج ومع حلول مارس ستتوفر اللقاحات بوفرة على مستوى العالم وبكميات كبيرة أما محاصرة الفيروس من الآن وحتى مارس مسئولية مجتمعية ومصر حجزت كمية من اللقاحات تكفي المصريين جميعا حال ثبوت الأمان والفاعلية لأي لقاح سواء الصيني أو فايزر أو اكسفورد.

وأكد حسني أننا نمر بفترة زيادة في اعداد إصابات كورونا بمصر في فصل الخريف ومع حلول الشتاء ويجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

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