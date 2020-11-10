شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القناة» يتابع أعمال تجديد محطتي أبوعارف وغرب النفق في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه مدن القناة، إنه يتابع بنفسه لحظة بلحظة أعمال الإحلال والتجديد التي تتم بمحطة مياه ابوعارف، ومحطة مياه غرب النفق، بمحافظة السويس، حيث تتم أعمال تطهير وتعقيم المروق رقم 1، 2 بمحطة مياه غرب النفق وأعمال تطهير المروق رقم 1 بمحطة ابوعارف الجديدة، وأعمال الصيانة للمحبس السريع وساحة الروبة والقلابات، تمهيدا لدخولهم الخدمة قريباً.

وأضاف عصمت، أن فرق الطوارئ بالشركة من مهندسين وفنيين وعمال تمكنوا من التعامل الفوري خلال 12 ساعة الماضية مع الكسورات ،حيث تم بمنطقة القنطرة شرق أصلاح كسر في خط 3 بوصه امام معدية الأفراد، وإصلاح ثلاثة خطوط مياه قطر بمنطقة عزبة الغطوس السكنية خلف محطة الكهرباء، وإصلاح كسر بخط 6 بوصة بمنطقة فنارة العمدة دائرة مركز فايد.