شكرا لقرائتكم خبر عن فوز عميد «آداب بورسعيد» بجائزة الشيخ جميل عبدالرحمن خوقير بمؤتمر الآثاريين العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الدكتور بدر عبدالعزيز بدر، استاذ الاثار الاسلامية بكلية الآداب جامعة بورسعيد والقائم بأعمال عميد كلية الآداب جامعة بورسعيد، بجائزة الشيخ «جميل عبدالرحمن خوقير» بمؤتمر الآثاريين العرب في حضور الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار السابق والدكتور محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب وكوكبة من رؤساء وعمداء ووكلاء الجامعات المصرية والعربية وأساتذة الآثار في مصر والعالم العربي.

وتقدم الدكتور ايمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد بخالص التهنئة القلبية للدكتور بدر بفوزه بهذه الجائزة ذات المردود المادي عن مجمل الإنتاج العلمي الخاص بسيادته في أثر الحضارة الإسلامية على العمارة والفنون الأوروبية وذلك في المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للاتحاد العام للآثاريين العرب ومتمنيا كل التوفيق لسيادته وللسادة الباحثين بجامعة بورسعيد.