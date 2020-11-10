شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والبحرين تنفذان تدريبًا عابرًا في نطاق الأسطول الشمالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت القوات البحرية المصـرية والبحرينية تدريبًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، اشترك فيه أحد لنشات الصواريخ من طراز «سليمان عزت» مع سفينة بحرينية، عقب انتهاء زيارة ناجحة لها لقاعدة الإسكندرية البحرية، وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة فى التدريب مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات العملياتية.
اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة، ومنها مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية، ونفذ الجانبان تدريبًا على تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير، أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة واحترافية عالية.
وتعد زيارة السفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر فى أول إبحار للسفينة بعد استلامها من البحرية الملكية البريطانية، وخلال رحلة عودتها لدولة البحرين، دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية «المصرية - البحرينية» المشتركة.
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