شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير منزلين لحالتي كورونا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن تطهير منزلي حالتى اصابة بفيروس كورونا المستجد، بجانب تطهير مركزين حضريين بالعريش.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، تم تطهير منزلين لحالتين عزل منزلى اشتباه كورونا في حى ابوصقل، بجانب تطهير مركز حضرى وسط المدينة وتطهير مركز حضرى لمساعيد ضد فيرس كورونا وذلك من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

أضاف أن الفريق برئاسة وإشراف صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، ويضم كلا من الهام عايش وسعيد متولي واحمد على.