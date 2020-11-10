شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيدًا للنفقات.. محافظ الوادي الجديد يوجه بمنع تطوير أو إقامة أي منشآت حكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد صباح اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الوادي الجديد برئاسة اللواء محمد الزملوط، وبحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع استعرض المحافظ نتائج لقائه مع السيد رئيس الجمهورية الذي من خلاله تم عرض عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة وأيضا زياره وزيري الري والزراعة للمحافظة أول أمس والتي تم خلالها زياره عدد من المشروعات بمركز الداخلة وأيضا تفقد بحيرة مفيض توشكي بمركز باريس، حيث وجه بتشكيل لجنه لدراسة موقف البحيرة لإمكانية استدامتها لاستغلالها الأستغلال الأمثل وتمهيد طرق تصل إليها من المنطقة الواقعة بين القرية الثالثة والرابعة لقري الأربعين حتي الأراضي الصالحة للزراعة المحيطة للبحيرة، وذلك لاستصلاح المنطقة بطرحها للمستثمرين لإقامة مشروعات زراعية بها.

كما تم استعراض استعدادات وزارة الصحة لمواجهة الموجه الثانية المحتملة لفيروس كورونا المستجد مع حلول فصل الشتاء، وأيضا تم عرض موقف تكليفات اجتماع المجلس السابق وما تحقق منها، والموقف الأمني بالمحافظة خلال الفترة الماضية .

ووجه الزملوط باستغلال أعمدة الإنارة الزائدة عن الحاجة بالطرق الرئيسية بمركزي الخارجة والداخلة، وذلك لتركيبها بمشروع تقسيمات الشباب بمركز الفرافرة لاستكمال المشروع بشكل متكامل، وسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال بالقرية النموذجية بمدينة الخارجة تمهيدا لتسليمها للمنتفعين المتقدمين .

وشدد الزملوط بعدم تطوير أو إقامة أي مباني ملحقة بأي مديرية أو هيئة وذلك لعزم المحافظة نقل جميع المصالح إلى مجمع المصالح الحكومي المميكن الجاري إنشائه شمال مدينة الخارجة، وذلك ترشيد للنفقات وحفاظا على المال العام.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على تخصيص مساحات أراضى لاقامه مشروعات خدميه بمركزي الخارجة والداخلة.

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وفي ختام الاجتماع قام المحافظ بتكريم عدد من التنفيذيين المتميزين بمنحهم شهادات تقدير لتميزهم في أداء واجباتهم الوظيفية، وذلك تحفيز لهم على مواصلة عطائهم وتميزهم، بما يخدم ويرفع من مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.