شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 9 أساقفة عموميين.. البابا تواضروس يتمم رسامة 17 راهبة في دير العذراء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الثلاثاء، صلوات رهبنة ١٧ من طالبات الرهبنة بدير السيدة العذراء في النوبارية. شارك البابا في الصلاة ٩ اساقفة عموميوم هم الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير الشهيدة دميانة بالبراري، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، إلى عدد من الأمهات رئيسات أديرة الراهبات. بحضور ٩ أساقفة عموميون .. البابا يتمم طقس رهبنة ١٧ سيدة في دير العذراء بالنوبارية (صور) بحضور ٩ أساقفة عموميون .. البابا يتمم طقس رهبنة ١٧ سيدة في دير العذراء بالنوبارية (صور) بحضور ٩ أساقفة عموميون .. البابا يتمم طقس رهبنة ١٧ سيدة في دير العذراء بالنوبارية (صور) بحضور ٩ أساقفة عموميون .. البابا يتمم طقس رهبنة ١٧ سيدة في دير العذراء بالنوبارية (صور) بحضور ٩ أساقفة عموميون .. البابا يتمم طقس رهبنة ١٧ سيدة في دير العذراء بالنوبارية (صور) الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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