شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية في مدارس مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية في مدارس مرسى علم، الثلاثاء.

وأكد اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، ضرورة المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية بالمدينة.

وأشار عدلى أن الدولة تبذل مجهودات غير مسبوقة للنهوض بالقطاع الصحى، وفعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بالمدارس.

وتستهدف الحملة أعمال تجريع طلاب المدارس، حيث يكون التجريع عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وهو آمن وفعال وليس له أي أثار جانبية.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك على مستوى المدارس بجميع محافظات الجمهورية، في الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر الحالى.

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