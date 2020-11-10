- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية في مدارس مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية في مدارس مرسى علم، الثلاثاء.
وأكد اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، ضرورة المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية بالمدينة.
وأشار عدلى أن الدولة تبذل مجهودات غير مسبوقة للنهوض بالقطاع الصحى، وفعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بالمدارس.
وتستهدف الحملة أعمال تجريع طلاب المدارس، حيث يكون التجريع عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وهو آمن وفعال وليس له أي أثار جانبية.
يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك على مستوى المدارس بجميع محافظات الجمهورية، في الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر الحالى.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
109,422
-
تعافي
100,439
-
وفيات
6,380
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية في مدارس مرسى علم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.