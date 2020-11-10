شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مرشح فائز في انتخابات «النواب» للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها، نقل الدكتور جمال حجاج، مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية، المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر، الثلاثاء، للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بعد أن أعلن إصابته يوم 5 نوفمبر الجارى ووضعه بالعزل المنزلى.
وأكد «منير» في تصريحات صحفية، أن الوضع الصحى للدكتور جمال حجاج مستقر، وأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا ما زالت طفيفة وأنه تم وضعه بالحجر الصحى لتقديم الخدمة الطبية له وبدء البروتوكول الخاص بعلاج فيروس كورونا بالمستشفى.
وكان الدكتور جمال حجاج مرشح عن دائرة بنها أعلن عبر صفحته الرسمية إصابته بفيروس «كورونا».
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