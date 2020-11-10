شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: الاقتتال العنصري في إثيوبيا له تداعيات سياسية وعسكرية واقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن الاقتتال الداخلي بين الحكومة الأثيوبية وإقليم تيجراي أمر خطير، مشيرا إلى أن هناك مجازر حدثت على أرض الواقع لاستخدام أثيوبيا المقاتلات الحربية في الحرب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأحداث في إثيوبيا لها تداعيات اقتصادية كبيرة وعسكرية وسياسية سنراها في القريب العاجل.

وأكد أن الحرب الحالية ستقلل من رصيد الوزراء آبي أحمد كما أنها سوف تؤثر عليه في الانتخابات المقبلة حال إقامتها.

وأشار علام إلى تدخل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في محاولة لوقف الاقتتال العنصري الذي يتنافى مع القانون الدولي والأفريقي إلى جانب تأثيره على الجيران.