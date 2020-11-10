شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القناة»: خط انحدار السويس في مراحله الأخيرة بتكلفة مليون و75 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن أعمال الإحلال والتجديد لخط انحدار شارع احمد ماهر بمحافظة السويس، مازالت مستمرة في مراحلها الأخيرة، والذى يبدأ الخط من أمام مدرسة الخليجية الابتدائية، وصولاً لموقف سيارات حي الجناين، وذلك بطول 500 متراً مواسير قطر 16 بوصه وبعمل 20 بيارة، بتكلفه مليون و75 ألف جنيه، بتمويل من محافظة السويس.
ولفت عصمت، إلى غرف أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
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