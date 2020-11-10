شكرا لقرائتكم خبر عن القرعة العلنية لتوزيع 804 وحدات ضمن «إسكان الشباب» في مرسى علم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تجري الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، الاربعاء، القرعة العلنية لتوزيع 804 وحدة سكنية من مشروع إسكان الشباب المرحلة الثانية بمقر مركز شباب مرسى علم، ، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
وناشد اللواء واصف عدلي، رئيس الوحدة المحلية، الحاجزين لتلك الوحدات الحضور بالموعد والمكان المحدد سلفآ وتعتبر أعمال اللجنة نهائيًا مع مراعات الاحتياطات الاحترازية والدخول بالكمامة.
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