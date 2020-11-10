شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يشهد ندوة حول مستجدات كورونا ودور الطلاب في الوقاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، جانب من فعاليات ندوة بعنوان «مستجدات ڤيروس كورونا ودور طلاب كلية التربية في الوقاية منه»، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وعقدت الندوة بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور خالد عبداللطيف عمران، عميد كلية التربية، والدكتور عماد صموائيل، وكيل الكلية لخدمة المجتمع، وجمع كبير من طلاب الجامعة، وحاضر بها الدكتور أسامة رشاد، وكيل كلية الطب البشري، والدكتور أحمد النحاس، أستاذ الصحة العامة، والدكتورة ندى عبدالمحسن، أستاذ المناعة بكلية الطب البشري.

وطمأن رئيس الجامعة- في كلمته خلال الندوة- الطلاب على الوضع الراهن فيما يتعلق بمحدودية إنتشار الفيروس، وطرق الوقاية المستحدثة منه، مشددًا على عدم ترديد الشائعات فيما يتعلق بإنتشار الفيروس، وتطبيق القانون بحسم لكل من يرتكب عملاً من شأنه إثارة الرعب والذعر في نفوس الطلاب دون دليل أو برهان، مناشداُ الطلاب بضرورة نقل التوعية والإستفادة من فعاليات الندوة لأصدقائهم وذويهم داخل وخارج أسوار الجامعة.

وأضاف عزيز، بأن إدارة الجامعة تسعى جاهدة لاستكمال العام الدراسي وجهاً لوجه من خلال التعاون الجاد للطلاب بالإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية حتى زوال الأزمة بشكل نهائي، موجهاً شكر لكل القائمين على الندوة إعداداً وألقاءً.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عبداللطيف، أن الندوة نُظمت بالتعاون مع كلية الطب البشري، وتناولت طرق إنتقال العدوى وأكثر الفئات تأثراً من حيث درجة الإصابة والمضاعفات، مثل كبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة وضعف الجهاز المناعي، كما تطرقت إلى الحديث عن الدور التوعوي الذي يلعبه طلاب كلية التربية من خلال التدريبات الميدانية لطلاب المدارس، إلى جانب قيامهم بحث أسرهم على ضرورة إرتداء الكمامات وغسل اليدين باستمرار ونظافة المنزل وتهويته.

وأوضح الدكتور أسامة رشاد، أن مستجدات فيروس «كورونا» تلخصت في عدة محاور منها التطور الجيني للفيروس، تغير البروتوكول العلاجي، إعتماد عالمي لنوعية الماسكات المستخدمة ودعمها محليا، مشاركة مصر مع عدد من الدول في إنتاج تطعيم وعلاج فيروسي مخصص لفيروس «كورونا».

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جدير بالذكر أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشات والإستفسارات، بالإضافة إلى منح جوائز مالية لعدد من الطلاب لتجاوبهم مع فعاليات الندوة ونقل الإستفادة لزملائهم.