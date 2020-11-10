شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريركية الإسكندرية للروم»: تهديد الكنيسة الروسية بضم كهنة أفارقة «ابتزاز مرفوض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للأقباط الروم الأرثوذكس رفضها تهديدات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بقبول مئات رجال الدين (الأفارقة) من بطريركية الإسكندرية ضمن ولايتها، وذلك بحسب بيان صادر عن نائب رئيس دائرة العلاقات الكنسية الخارجية بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية، المطران ليونيد.

وذكرت البطريركية على موقعها الرسمي ان رئيس الكهنة في الكنيسة الروسية خاطب المئات من رجال الدين من بطريركية الإسكندرية الذين لا يوافقون على قرار البطريرك ثيودوروس الثاني الاعتراف بالكنيسة الأرثوذكسية المستقلة في أوكرانيا، بالتواصل مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية للانضمام.

وقالت ان «هذا الابتزاز غير المباشر لبطريركية الإسكندرية مرفوض، فضلا عن عدم شرعية وخطورة هذا التلاعب من جانب الكنيسة الأرثوذكسية الروسية».