شكرا لقرائتكم خبر عن «وراك شعب يا مرتضى».. حملة تضامنية بالتزامن مع طعنه على نتيجة الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتلت حملة للتضامن مع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بعنوان «وراك شعب يا مرتضى» المركز الرابع على موقع «تويتر» بالتزامن مع تقدم محاميه بطعن على نتيجة انتخابات دائرة ميت غمر في محافظة الدقهلية والتى لم يوفق فيها، وأيضًا مناقشة المجلس الأعلى للإعلام شكواه ضد أبوالمعاطى زكى التي يتهمه بسبه ومجلس إدارة نادى الزمالك على قناته على موقع «يوتيوب».

وتضمنت الحملة كثير من العبارات غير اللائقة ضد مهاجمى رئيس نادى الزمالك والعكس، ونعرضًا بعضًا من التغريدات التي تضمنها «هشتاج تويتر» بعنوان: «#وراك_شعب_يا_مرتضى».

وغرد أحد المستخدمين على «تويتر»: «كلنا معاك يا سيادة المستشار مرتضى منصور»:

وعبر آخر عن رأيه أنه «لو قدروا يشيلوا مرتضى من رئاسة الزمالك فلن يكون في مصر فريق غير الأهلى ورغم بعض التجاوزات التي تحدث أحيانًا إلا أنه عمل توازن في الكرة المصرية.»:

وكتب «مشجع زملكاوى»: «راجل عمل فريق يقدر يتنافس على كل البطولات.. جمهور الزمالك معاك.»:

وكتبت أخرى معبرة عن فرحتها بتوصية لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام بحذف قناتى عبدالناصر زيدان وأبوالمعاطى زكى: «خبر حلو يا جماعة حذف قناة الإتنين دول» ووضعت صورة تجمعهما:

وعلق آخر «لو خسرت انتخابات مجلس النواب فانت وراك شعب الزمالك بالملايين ركز في النادى وطوره وخليك شوكة في ضهر أي حد يظلم النادى .»:

وقال مشجع آخر: «فاكرينك خسرت حاجة فارقة معاك وانت بقالك أسبوع راكب التريند، دا ترامب معملهاش، ليهم حق الناس في بشالوش من 20 سنة لم كانوا بيقولوا كلينتون كلينتون أوه أووه.»:

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وعبر آخر عن فرحته بتقدم «الهشتاج» وأنه أصبح ترتيبه الرابع على «تويتر»:

وعلى الناحية الأخرى كتب مغرد: «لا توجد مشكلة لعدم توفيقه في الانتخابات ولا علاقة لذلك بنادى الزمالك»:

وكان رئيس نادى الزمالك تقدم بطعنًا على نتيجة الانتخابات مع 5 مرشحين آخرين في انتخابات دائرة ميت غمر وبشالوش في محافظة الدقهلية، كما تقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد عبدالناصر زيدان يتهمه بسبه على قناته على اليوتوب، وأوصت لجنة الشكاوى بالمجلس بعرض على إجتماع المجلس بحث غلق قناتى «أبوالمعاطى زكى» و«عبدالناصر زيدان» على «يوتيوب».