شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك القدس يترأس اجتماع رؤساء وقضاة المحاكم الكنسية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، اليوم، اجتماعاً لرؤساء وقضاة وممثلى المحاكم الكَنَسية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في مقر البطريركية بالقدس، وتم خلال الاجتماع بحث عدة أمور تخص المحاكم الكنسية التابعة للبطريركية، ومنها رسوم الإجراءات القضائية وتوحيدها، والصلاحيات المكانية والجغرافية لكل محكمة وآليات تحديدها وسبل تحويل هذه الصلاحية من محكمة إلى أخرى، بالإضافة إلى إجراءات تغيير المذهب المعمول بها وتوحيدها وسبل تسجيلها لدى المؤسسات المدنية المعنية.

كما تم بحث قضية إلزام المتوجهين بإجراءات قضائية للطلاق أو فسخ زواج بعقد لقاءات مع متخصصين اجتماعيين أو كهنة الرعايا بهدف التوعية ومحاولة حل الخلافات دون الوصول إلى الطلاق أو فسخ الزواج وتمت مناقشة مدى التزام المحاكم الكنسية بقبول اتفاقية طلاق مصادق عليها من قبل المحاكم المدنية.

وجرى الاتفاق على إنشاء وتأسيس موقع إلكتروني للمحاكم الكنسية الأرثوذكسية كما تطرق المجتمعون إلى ضرورة توضيح سبل تعامل المؤسسات الإسرائيلية مع قرارات المحاكم الكنسية.

وخلص الاجتماع إلى عدة قرارات منها العمل على دورات استكمال للقضاة الكنسيين، وعقد لقاءات دورية لقضاة المحاكم الكنسية الأرثوذكسية بهدف بحث ومناقشة المشاكل العالقة، وتشكيل لجنة متابعة مصغرة من رؤساء المحاكم الكنسية الأرثوذكسية لمناقشة الموضوعات والمشاكل التي تواجه هذه المحاكم ورفع توصياتها إلى الهيئة العامة لقضاة المحاكم وفي حال المصادقة عليها رفعها إلى البطريرك للمصادقة عليها.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث لتحديث المحاكم الكنسية الأرثوذكسية بهدف ضمان نزاهتها والتزامها بالإجراءات القانونية السليمة وبالتالي الحفاظ على مجتمع مدني سليم.

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