شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 115 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ المشروعات الخدمية في دار السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة بمركز ومدينة دارالسلام، بتكلفة بإجمالى تكاليف بلغت 115 مليون و100 ألف جنيه.

وقال عبدالمنعم عبدالقوي، رئيس مركز ومدينة دارالسلام، أن جولة المحافظ التفقدية جاءت للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية الجديدة للإنتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة، لافتا إلى أن المحافظ تفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالظهير الصحراوي الشرقى بقرية «نجوع مازن» بنسبة تنفيذ بلغت 80%، والمقام على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 89.6 مليون جنيه، ومن المقرر الإنتهاء منه في مارس العام القادم.

وأضاف عبدالقوى، بأن المحافظ استمع إلى شرح مفصل عن المصنع ومراحل الإنشاء، حيث يشمل إنشاءات للمباني، وخطوط التدوير، والمعدات المتحركة، ويأتي تنفيذه ضمن بروتوكول تعاون بين وزارات «التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والبيئة، والتخطيط»، وتبلغ طاقته التشغيلية 20 طن / ساعة، ويتكون من «سور، ومبنى الأمن، ومبنى الكهرباء، وغرفة الميزان، ومبنى إداري، وورشة، ومظلة معدات، ومظلة سيارات، ومظلة استقبال مخلفات»، كما يحتوي المصنع على خطوط ميكانيكية بتكنولوجيا كورية، وتشمل خط الفرز، وخط لإنتاج الوقود البديلRDF، وخط إنتاج سماد.

وذكر رئيس مركز دارالسلام، بأن المحافظ تفقد أعمال إنشاء المدفن الصحي بقرية «نجوع مازن»، حيث بدأ تنفيذ المشروع في أغسطس الماضي على مساحة 6 أفدنة بنسبة تنفيذ 25%، وتم الإنتهاء من حفر خلية هندسية بمساحة 3 أفدنة، وبحيرة التبخير، وتشكيل السواتر الترابية، وقطع وتسوية الطرق الداخلية بالمشروع، كما يشمل المدفن مباني إدارية، ووحدات، وطرق خدمية، بمساحة 3 فدان مصممة طبقا لأعلى المواصفات العالمية، لتصميم المدافن الصحية المعزولة بمواد عالية الكثافة، والتي تعمل على حماية التربة والمياه الجوفية من سوائل الترشيح، والحفاظ على البيئة، والتخلص من آثار المقالب العشوائية، والدفن غير المحكوم، لافتا إلى أن المحافظ إختتم جولته بتفقد الأعمال النهائية بمحطة مياه الشرب المدمجة بقرية «عرب العطيات»، والمقامة على مساحة 2100 متر مربع، بطاقة 30 لتر / ث (2.5ألف م3 / يوم)، بنسبة تنفيذ 95%، وتخدم 15 ألف مواطن بالقرية والنجوع التابعة لها، ومن المتوقع الإنتهاء منها مع نهاية نوفمبر الجاري.