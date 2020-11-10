شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: «جنوب البحر المتوسط» تواجه تحديات صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع كافة الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى، والذى يعد شريكاً تجارياً رئيسياً للقاهرة على المستويين الإقليمى والعالمى.

جاء ذلك فى كلمة الوزيرة، خلال اجتماع وزراء تجارة الاتحاد من أجل المتوسط، والتى ألقاها نيابة عنها طارق شلبى، مساعد الوزيرة لشؤون التجارة الخارجية والاتفاقيات والتعاون الدولى، عبر الفيديو كونفرانس.

وأشارت الوزيرة إلى سعى مصر الدائم لإيجاد شراكات جديدة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط والانتقال لمرحلة جديدة تفتح المجال لاستثمارات جديدة وبناء قدرات مؤسسية قوية، ودعم مشاركة القطاع الخاص، والتى تعد جزءاً لا يتجزأ من جميع مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك باعتباره المحرك لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التجارة.

وشددت على أهمية بذل المزيد من الجهد ووضع حلول جديدة ومبتكرة للعمل المشترك لإنشاء منطقة تجارية إقليمية تتسم بتكامل الأسواق وتوافر سلاسل التوريد، وذلك تماشياً مع التوجهات التجارية العالمية الحالية لتحويل التجارة للعمل فى إطار التكتلات التجارية الإقليمية.

ولفتت إلى أهمية هذا المؤتمر فى مناقشة موضوعات التجارة البينية بين دول شمال وجنوب المتوسط، مشيدة بجهود الاتحاد من أجل المتوسط والمفوضية الأوروبية للدعوة لهذا الاجتماع فى ظل هذا الوقت العصيب من أجل تبادل الآراء والخبرات، والتى من شأنها أن تساعد الاقتصادات المتوسطية على النمو والازدهار.

وأوضحت أن العالم شهد خلال عام 2020 تحدياً كبيراً تمثل فى جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) وهو ما يؤكد أهمية التعاون بين الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط فى مجالات التجارة والاستثمار، مشيرةً إلى أن الدول أعضاء الاتحاد واجهت على مدار السنوات الماضية تحديات عديدة وتباينا فى المواقف حيال بعض الملفات، إلا أن التجارة ظلت القوة الملزمة والعامل المشترك التى عملت على ترسيخ وحدة الأهداف التنموية بين دول الاتحاد.

ونوهت الوزيرة إلى أن منطقة جنوب المتوسط مازالت تواجه تحديات صعبة تتمثل فى الأمن والهجرة ومؤخراً وباء كورونا، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مواجهة هذه التحديات دون اتباع نهج جماعى وشامل تجاه التنمية الإقليمية، مما يعزز من فرص الازدهار الاقتصادى لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

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وذكرت حرص الحكومة المصرية على اتباع نهج شامل للتعاون المشترك فى إطار الاتحاد، لافتةً إلى أهمية العمل المشترك بشأن التعاون القطاعى ومكافحة القرصنة والتزوير واتباع نهج متوازن ومرن فى مرحلة التنفيذ، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف والاحتياجات الخاصة لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى دعم الوزارة لقواعد المنشأ التفضيلية الأوروبية المتوسطية الجديدة، وحاجة بعض دول المنطقة إلى مرحلة انتقالية لكى تتمكن من المواءمة وتنفيذ جوانب الاتفاقية الجديدة.