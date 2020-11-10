شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوافق على تجديد عقود منافذ «جمعيتي» لـ5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على التجديد لعقود منافذ مشروع جمعيتى التابعة لوزارة التموين لمدة 5 سنوات أخرى، وذلك في إطار سياسة الدولة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وقال «المصيلحى»، في بيان، إن المشروع حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات السابقة، من خلال مساهمته في توفير فرص عمل حقيقية للشباب مباشرة وغير مباشرة، وتوفير وإتاحة السلع التموينية والحرة للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

وأضاف: «مشروع جمعيتى ساهم في زيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة للوزارة بحيث أصبح لدى الوزارة أكبر شبكة توزع منتظمة ومنضبطة تشمل كل بدالى التموين، وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى». وأوضح أن المنظومة التموينية تشهد استقرارًا كبيرًا في ظل الدور الكبير الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الأساسية والتموينية وصرفها للمواطنين شهريًا بشكل منتظم من خلال ما يقرب من 37 ألف منفذ ثابت، ومنها منافذ مشروع (جمعيتى)، التي تحمل العلامة التجارية لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة التابعة للشركة القابضة.

وقال أحمد كمال، معاون الوزير ومدير مشروع (جمعيتى)، إن عدد منافذ المشروع بلغ حتى الآن إلى ما يقرب من 5500 منفذ مفتوح على مستوى الجمهورية خلال الثلاث مراحل التي تم تنفيذها من المشروع.

وأضاف: «جارٍ افتتاح 500 منفذ ضمن المرحلة الثالثة، ليصل بذلك عدد المنافذ إلى 6000 منفذ بنهاية عام 2020، وجارٍ التحضير والإعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع، والتى ستكون الأولوية فيها للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا».

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