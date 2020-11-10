شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا مع لجنة مراجعة الاشتراطات البنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا، الثلاثاء، مع لجنة مراجعة الاشتراطات البنائية للمحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واعضاء اللجنة ممثلي كلية هندسة بورسعيد ( قسم التخطيط العمراني) ومديري ادارة التخطيط العمراني ومدير عام مديرية الاسكان.

وتعمل اللجنة على اعداد الاشتراطات البنائية الجديده واعتمادها من المجلس الاعلى للتخطيط العمراني بالقاهرة بغرض ضبط العمران داخل محافظات الجمهوريه.

وتم البدأ في دراسة الكثافات البنائية والسكانية لكل منطقة على حده وايضا مناقشة الاقتراحات العلمية التي توصلت اليها اللجنة حتى الان لضبط العمران بالمحافظة.