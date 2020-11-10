شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تكشف تفاصيل إعفاء المتخلفين عن سداد أقساط الوحدات من الغرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تفاصيل إعفاء المتخلفين عن سداد أقساط الوحدات من غرامات التاخير، مؤكدا أنها تخص من حصل على أي شقة أو محل أو ارض وتعثر في سداد الأقساط.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه من الغد سينشر الإعلان وأي حاجز يستطيع التقدم للمدينة وتسديد الأقساط المتأخرة بالكامل دون غرامات والمهلة لمدة شهر فقط .

وتم ضم التنازلات ومن تم سحب وحدته وكل الفئات ينطبق عليها القرار سواء سكني أو تجاري أو خدمي.