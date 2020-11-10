شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية حي ثالث بأطفال وأبناء مؤسسة دار الرحمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد عادل الألفى رئيس حى ثالث ومها الحفناوى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالاسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الأحتفالية الكبيرة التي نظمها حى ثالث الاسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسة دار الرحمة لرعاية الأيتام بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث والتى أقيمت بنادى وشاطىء الملاحة على ضفاف بحيرة التمساح.

وتضمنت الاحتفالية تقديم فقرات غنائية وموسيقية وفنية وعرض بفقرة الأراجوز وقد شارك بها عدد كبير من الأطفال وأبناء مؤسسة دار الرحمة بالشيخ زايد.

وخلال الاحتفال ووسط جو من البهجة والسرور قام المحافظ بتوزيع الهدايا على الأطفال، وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعا في خدمة هذه الفئة من فئات المجتمع مشيرا إلى حتمية اهتمام كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى وتفعيل دورها في خدمة هذه الفئة من أبناء الوطن باعتبار أنه حق آصيل لهم علينا جميعا للحفاظ على توازن المجتمع وخلق جيل من الأسوياء نفسيا.

وقام بتكريم عدد من بنات الدار والمشرفين والاداريين والأمهات البديلات وتسليمهم الجوائز المالية والهدايا العينية.

محافظ الاسماعيلية لواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية يحتفل مع اطفال دار الرحمه

محافظ الاسماعيلية لواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية يحتفل مع اطفال دار الرحمه

محافظ الاسماعيلية لواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية يحتفل مع اطفال دار الرحمه

محافظ الاسماعيلية لواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية يحتفل مع اطفال دار الرحمه

محافظ الاسماعيلية لواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية يحتفل مع اطفال دار الرحمه

محافظ الاسماعيلية لواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية يحتفل مع اطفال دار الرحمه