شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالأحياء ومستجدات التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة آخر مستجدات سير العمل داخل مختلف ألاحياء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

واستعرض المحافظ مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة آخر تطورات الأعمال حول المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، مشددا على المتابعة المستمرة للمشروعات بما يضمن سرعة الانتهاء منها، وكذلك شدد على الاهتمام بملف النظافة ورفع كفاءة الشوارع والأحياء ومنع أي تجمعات للقمامة حفاظا على الشكل الحضارى للمحافظة، والاستجابة لشكاوى المواطنين في هذا الشأن.

وخلال اللقاء، تابع محافظ بورسعيد مستجدات العمل حول موقف التصالح في مخالفات البناء في الأحياء، موجها بالتيسير على المواطنين وسرعة التقدم للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بدفع التصالح في مخالفات البناء لمنع تنفيذ عقوبات على المخالفين.