شكرا لقرائتكم خبر عن قطاران «ركاب» و«بضائع» يدخلان على سكة واحدة بخط زفتى الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دخل قطاران على سكة واحدة بخط زفتى الزقازيق، أحدهما قطار ركاب رقم 233 متجها من طنطا إلى الزقازيق، والآخر قطار بضائع محمل بـ«بازلت».
وكشفت مصادر لـ«المصري اليوم» أن سبب دخول القطارين على خط واحد هو تجاوز قطار البضائع السيمافورات وكبس التحويلة.
ولم يسفر ذلك عن وقوع خسائر مادية في المعدات أو ممتلكات الهيئة.
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