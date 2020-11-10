تأييد حبس صالح جمعة بتهمة التشاجر مع سيدة بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار علي عبدالحميد، قبول الاستئناف المقدم من لاعب النادي الأهلي صالح جمعة، شكلًا، ورفضه موضوعًا، وتأييد حبسه شهرًا وكفالة 500 جنيه، لاتهامه بالتشاجر مع سيدة بالتجمع.

وأوضحت القضية رقم 5045 لسنة 2018 ضرب القاهرة الجديدة، أن نجم النادي الأهلي تشاجر مع إحدى السيدات بمنطقة القاهرة الجديدة عام 2018، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضها على النيابة العامة التي أمرت بإحالتها لمحكمة الجنح المختصة.