الإدارية العليا تمنح مواطن ترخيص أحد أكشاك الاستحمام بشاطئ استانلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة الصادر عام ٢٠١٣ والمتضمن انتصار مواطن يطالب الترخيص له باستغلال أحد أكشاك الاستحمام بشاطئ استانلي، وإلغاء قرار الامتناع عن الترخيص له، كما أيدت تعويضه بمبلغ ٥٠٠ جنيه لجبره عن الضرر الذي ألم به، ورفضت المحكمة الطعن المقام من المحافظة وألزمتها المصاريف القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، د. حسن هند، د. هشام عزب، محمد ديودار، نواب رئيس مجلس الدولة.

وثبت لدى المحكمة، أن المطعون ضده كان قد تقدم بطلبات عديدة لمحافظة الإسكندرية منذ عام 2002 حتى عام 2006، للحصول على تخصيص باستغلال أحد أكشاك الاستحمام بشاطئ استانلي بمحافظة الإسكندرية، وامتنعت المحافظة عن الموافقة على طلباته، مستندة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من الأفراد في هذا الشأن يزيد بكثير عن عدد الأكشاك المتاحة للتخصيص.

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ولما كان المشرع اتخذ من التخصيص للمواطنين سبيلا للانتفاع بجزء من المال العام، بمراعاة أن هذا التخصيص يقوم على المساواة والشفافية والعلانية، ويجسد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في ذلك، وفي سبيل الفوز بهذا التخصيص يتنافس المتنافسون من خلال قواعد موضوعية مسبوطة الجوانب معلومة الشرائط تتخذها الجهة الإدارية أساسًا لحماية المال العام، فتحل الشفافية محل الضبابية، ويجري التخصيص على رؤس الأشهاد ويتم الاختيار وفقا لهذه القواعد ومن ثم تجني المصلحة العامة ثمرة ذلك بالوصول إلى تحقيق المساواة أمام القانون.

ورأت المحكمة، أن ذلك أصلا تسعى إلى تحقيقه الإدارة الرشيدة إبان إداراتها لأموال الدولة والتزام أصيل يلتزم به القائمين على أمر هذه الأموال، وعلى خلاف ذلك فقد بات معلوما أن السبب الذي استندت إليه المحافظة لحرمان الطاعن من التخصيص له باستغلال أحد أكشاك الاستحمام بشاطئ استانلي، لا يستوي سببًا صحيحًا لصدور هذا القرار.

وتقاعست المحافظة، عن تقديم القواعد الموضوعية التي تحدد اعتبار المرخص لهم باستغلال هذه الأكشاك وعدد الأكشاك المتاحة للتخصيص وعدد الطلبات المقدمة، وهذا التقاعس يشكل قرينة لمصلحة المطعون ضده في تعييبه على القرار المطعون فيه، بصدوره بمراد يبعده عن صحيح حكم القانون، ويستهدف إقصاء المواطن بغير حق من الحصول على تخصيص باستغلال أحد هذه الأكشاك، والتي بدت متاحة إلى غيره ممن انبسط إليهم الأمل واتسع لهم الرجاء، وبدت هذه الأكشاك كنوز لا تنفذ ومعين لا يتضب جديرة بمنحها لهم دون هذا المواطن بالذات، والتي أشارت إليهم صور المستندات المقدمة منه، وبدأ التخصيص في خصوصها محاطًا بالكتمان لا يعلم من أمره شيئا، مما يثبت خروج الجهة الإدارية الطاعنة خروج بواح على القانون، بشأن عدم تخصيص أحد تلك الأكشاك للمواطن.

وبشأن طلب إلغاء الحكم الأول فيما قضي به من تعويض المواطن بمبلغ خمسمائة جنيه جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا القرار عن الأضرار التي لحقت به، فضلا عن مناسبة التعويض المقضي به لجبر هذه الأضرار، وإذ لم تقدم الجهة الإدارية الطاعنة ما ينال من كل ذلك مما يغدو، مما جعل المحكمة تؤيد تعويضه بهذا المبلغ.