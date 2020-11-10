ألقى جثته بالقمامة.. الإعدام شنقا لليبى الجنسية ذبح سائقًا وسرق سيارته بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض دائرة الثلاثاء، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا لـ" وسيم. م" ليبي الجنسية لقيامه بقتل سائق وسرقة سيارته وبيعها بمبلغ 4500 جنيه بمحافظة البحيرة لمروره بضائقة مالية ورغبته فى تكوين شقة الزوجية.

صدر الحكم فى الطعن رقم 21846 لسنة 88 ق قضائية، برئاسة المستشار عادل الكنانى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عصمت عبد المعوض وعلاء الدين كمال، ومجدى تركي، ومحمد خليفة، وسكرتارية عماد عبد اللطيف.

تعود أحداث القضية ليوم 2471 لسنة 2014 كرموز، المقيدة برقم 184 كلى غرب إسكندرية 29 يناير من عام 2013، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من مدير البحث الجنائى، بالعثور على جثة سائق سيارة به 5 طعنات بالجسد وجرح قطعى بالرقبة، بالقرب من تجمع قمامة دائرة كرموز.

وتوصلت تحريات البحث الجنائى، أن وراء ارتكاب الواقعة ليبي الجنسية حيث كان يمر بضائقة مالية ويرغب فى تأسيس مسكن الزوجية، فقرر استدراج سائق سيارة سوزكي من أحد المواقف لتوصيله إلى ناحية العامرية، وأثناء سيرهما، توجه للمنزل وأحضر سكين وأخفاه بين طيات ملابسه وطلبه منه توصيله إلى أحد الأماكن ، وفي الطريق غافل المجني عليه و طعنه 5 طعنات بالقلب والصدر ثم ذبحه، وألقى الجثة في القمامة.