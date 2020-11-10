شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام محافظة السويس يتفقد الورش العمومية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام خالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس، والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، ومسئولي الورش والصيانة بجولة تفقدية لادارة الورش العمومية لمحافظة السويس لمتابعة سير العمل بها.
وقام سعداوي بمتابعة خطة الصيانة للسيارات والمعدات الخاصة بالمحافظة والأحياء.
جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.
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