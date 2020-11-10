شكرا لقرائتكم خبر عن الطماطم بـ12 جنيهًا والجوافة بـ6.. جنون أسعار الخضروات واستقرار الفاكهة في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار بعض أصناف الخضروات ارتفاعا في أسواق التجزئة حيث وصل سعر كيلو الطماطم 12 جنيهات مقابل 2.5 جنيها الأيام الماضية وسجل الفلفل 7 جنيهات مقابل 4 جنيهات بينما شهدت أصناف الفاكهة استقرارا في الأسعار.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية أننا نشهد هذه الأيام فواصل ما بين العروات الصيفية والشتوية وهي تؤدى إلى زيادة أسعار بعض أصناف الخضروات في الأسواق بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب من جانب المستهلكين وهو ما يحدث كل عام في هذا التوقيت والأيام القادمة سوف تطرح محاصيل إنتاج العروة الشتوية في الأسواق وسيحدث اتزان واستقرار في الأسعار.

وأضاف النجيب لـ«المصري اليوم» أن الطماطم ارتفعت أسعارها بشكل كبير هذه الأيام نتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب عليها لأنها تمثل أهم المحاصيل الزراعية ولكن مع بداية ضخ إنتاج العروة الشتوية في الأسواق سوف ينخفض سعرها تدريجيا خلال 15 يوم من الأن ويرجع سعرها المناسب للمستهلك مطالبا بضرورة القضاء على الأسواق العشوائية والتي يحدث فيها تلاعب في الأسعار وزيادتها على المواطنين.

وأوضح نائب رئيس الشعبة أنه لا خوف الأيام المقبلة من حدوث أي تأثير أو انخفاض في المعروض من الإنتاج إذا لا قدر الله حدثت زيادة في عدد الإصابات بكورونا وأن الإنتاج المحلى من الخضروات يتجاوز ال 90% ولدينا اكتفاء ذاتى في العديد من السلع وأن فيروس كورونا الفترة الماضية وما أحدثه من ارتباك في أسواق دول العالم كله لم يؤثر علينا ولا كان يوجد لدينا نقص في أي صنف من الخضار والفاكهة.

وأكد النجيب أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء في حركة البيع والشراء نتيجة دخول موسم المدارس وزيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين وأصبح لدى المستهلك أولوية في الشراء وأن كل مواطن يشترى الكمية التي يحتاجها فقط وليس مثل ما كان يحدث سابقا بشراء كميات كبيرة وتخزينها.

وأشار نائب رئيس الشعبة أن أسعار السلع في سوق التجزئة سجلت بالنسبة للطماطم 5 جنيهات للكيلو بعد ان كانت ب 2.5 جنيها والبطاطس 3.5 جنيهات وسجل البصل 7 جنيهات والجزر 6 جنيهات وسجل الفلفل 7 جنيهات والباذنجان 7 جنيهات بعد أن كان ب 4 جنيهات والكوسة سجلت 5 جنيها للكيلو والخيار 10 جنيهات والملوخية 6 جنيه كما سجلت البامية 24 جنيها للكيلو.

كما استقرت أيضا أسعار الفاكهة وسجل الموز ما بين 10 إلى 12 جنيهات للكيلو والتفاح ما بين 20 إلى 25 جنيها والجوافة 6 جنيهات والتين 10 جنيها والرومان 5 جنيهات والعنب ما بين 6 إلى 12 جنيها والبرتقال 8 جنيهات.

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وقال بدوى حامد، صاحب محل خضراوات تجزئة بمنطقة شبرا أن أسعار العديد من أصناف الخضار والفاكهة مناسبة وفى متناول الجميع فيما عدا الطماطم وأن هناك تراجع في حركة الشراء من قبل المواطنين نتيجة دخول موسم المدارس وزيادة الأعباء على المواطنين مما أثر بالسلب على حركة البيع والشراء.