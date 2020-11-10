شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى غانا يبحث التعاون في الطب وعلاجات الأمراض المتوطنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلَ السفير عمـاد مجدي حنـا سفير مصر في أكــرا البروفيسور «أبراهام كوابينج أنانج» مدير معهد نجوتشي القومي للأبحاث الطبية التابع لجامعة أكـــرا، والذي يُعد أحدَ أبــرز المراكز البحثية في مجال العلوم البيولوجية في منطقة غرب أفريقيا، حيثُ بحث الجانبان فرص التعاون المُتاحة بين المعهد ومراكز الأبحاث المصرية النظيرة التابعة لوزارتي الصحة والتعليــم العالي والدولة للبحث العلمي اتصالاً بدراسة سلوك الفيروسات والأمراض المُتوطنة والمناعية وتحوّرِها، وأساليب علاجها والحد منها، وتأثير فيروس كورونا المُستجد على الصحة العامة للمواطن الأفريقي والتجارب الاكلينيكية ذات الصلة.

وأوضح السفير حنـا خلال اللقاء أن تبادُل الخبرات في مجال البحث العلمي الأفريقي يضع لبِنَةً جديدة في تاريخ العلاقات بين مصر وغانا، مستعرضاً في هذا السياق الخبرة المصرية الواسعة في مجال البحث العلمي وتكنولوجيا صناعة الدواء، ومُعدداً نجاحات مصر في إنتاج وتطوير الأمصال واللقاحات التي ساهمت في القضاء على مرض شلل الأطفال والثلاثي والبلهارسيا. كما أطلعَ حنا مدير معهد نجوتشي القومي على المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» للقضاء على «فيروس سى» والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي أظهرت قُدّرة شركات الدواء في مصر على إنتاج عقارٍ فعال يقضي على المرض وتوفيره بدعمٍ من الدولة ليكون في متناول الجميع، كما تناول أيضاً مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية. واقترحَ حنا في هذا السياق إمكانية النظر في محاكاة هذه المبادرات الناجحة عبرَ التعاون بين مراكز الأبحاث العلمية في كلا البلديّن وشركات صناعة الدواء في مصر لإطلاق مبادرةٍ عبرَ إقليمية مُشتركة للارتقاء بصحة المرأة الأفريقية.

كما أشار حنا كذلك للدورات التدريبية التي توفرها مصر للأشقاء الأفارقة عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وما تتيحه هذه الدورات من فرصٍ للمُتدربين الأفارقة من باحثين وأطباء للاطلاع على أحدث التقنيات الطبية وأساليب التشخيص والعلاج المتطورة، وما توفره من ملتقى مواتٍ لتبادُل الخبرات والاحتكاك بالعلماء والأطباء المصريين في مختلف أفرع الطب الحيوي.

من جانبه، أعربَ مدير معهد نجوتشي عن تطلعه لفتح قنوات تواصل بين المعهد والمراكز البحثية المصرية، مُثمناً خبرة مصرَ الكبيرة في مجال البحث العلمي وجدوى التعاون المُشترك تعزيزاً لجهود التنمية والارتقاء بصحة المواطن الأفريقي، مُشيراً إلى مُساهمات المعهد الغاني العديدة في أبحاث الدواء والأمصال الخاصة بالملاريا والحمى الصفراء والإيبولا، ودراساته المعملية الحالية على فيروس كورونا المُستجد في غانا.