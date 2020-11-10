شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مصر والسعودية في مجال تطوير نظام العمل الدبلوماسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، استقبل السفير عمر عامر، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلى والتفتيش، اليوم 9 نوفمبر الجارى الأمير فيصل بن منصور آل سعود مساعد مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الاستراتيجي ورئيس الفريق الفني المكلف بمشروع تطوير لائحة الوظائف الدبلوماسية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق، والذى يقوم حالياً بزيارة مصر.

وقد استعرض السفير عمر عامر خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية الإطار القانونى المنظم لعمل الوزارة ومحاوره المختلفة، والجهود المبذولة لتطوير الأداء الدبلوماسي وتنمية مهارات الدبلوماسيين، بما يضمن التمثيل المشرف والحفاظ على المصالح المصرية بالخارج.

من جانبه قام الوفد السعودى باستعراض النظم التي تطبقها المملكة في مجال تنظيم العمل الدبلوماسي، والتطورات التي شهدتها خلال الأعوام الماضية، خاصةً في مجال تدريب وبناء الكوادر الدبلوماسية، مؤكداً الحرص على تبادل الخبرات المكتسبة في مجال العمل الدبلوماسي مع مصر في الفترة القادمة، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.