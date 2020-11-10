شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأدوية المصرية: المستحضرات المثيلة تؤدي نفس الأثر العلاجي بثمن أقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بيتر عفت، مدير القطاع الطبي بإحدى شركات الأدوية العالمية، إن الهدف من المؤتمر الطبي الذي قامت بعقده هيئة الدواء مع إحدى شركات الدواء العالمية، هو الإعلان عن الإرشادات التي تنظم تقديم الأدوية المثيلة في مصر.

من جانبه قال الدكتور محمود ياسين، رئيس قطاع المنتجات الطبية بهيئة الدواء المصرية، خلال تقرير مذاع ببرنامج «صحتك بالدنيا»، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، إن المستحضرات المثيلة هي عبارة عن مستحضرات شبيهة لدرجة كبيرة للمستحضر الأصلي الذي يكون سعره مرتفع جدًا، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت تنتج مستحضرات مثيلة بتكلفة أقل من المستحضر الأصل بسبة تصل لـ42%.

ومن جانب آخر أكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الأدوية المصرية، أن الأدوية الحيوية التي تُعالج الكثير من الأمراض المستعصية ثمنها مرتفع جدًا، ولذلك نعمل على إنتاج أدوية مجموعة من الأدوية المثيلة التي تؤدي نفس الأثر العلاجي للمستحضرات الأصلية بثمن أقل.