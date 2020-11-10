شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتح 3 مشروعات خدمية وتنموية بقرية السلام بتكلفة 60 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الثلاثاء، 3 مشروعات خدمية وتنموية جديدة بقرية «السلام» بدائرة مركز دارالسلام في جنوب المحافظة، بإجمالى تكلفة بلغت 59 مليون و900 ألف جنيه.

وأكد محافظ سوهاج، أن جولته جاءت ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات الجارية وتذليل العقبات أمامها، والوقوف على نسب التنفيذ، بالإضافة إلى افتتاح المشروعات التي تم الإنتهاء منها لخدمة المواطن السوهاجي، لافتا إلى أن سوهاج تشهد طفرة كبيرة في التنمية والمشروعات المتنوعة في كافة القطاعات من: «مياه شرب وصرف صحي، وتعليم، وصحة، وطرق، وغيرها»، ويأتي ذلك انعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد عامة، ومحافظة سوهاج بصفة خاصة.

وقال عبدالمنعم عبدالقوى، رئيس مركز ومدينة دارالسلام، أن المحافظ إفتتح- خلال جولته التي رافقه فيها ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإبراهيم الحويج، وكيل وزارة الكهرباء، والسيد أبوعقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة- مدرسة الشيخ بطيخ للتعليم الأساسي على مساحة 2340 مترا، بتكلفة بلغت 7.6 مليون جنيه، والتى تضم 11 فصلا دراسيا، وتخدم 440 طالبا وطالبة من أبناء القرية والقرى المجاورة، وتأتى ضمن 35 مدرسة جرى تنفيذها بمنحة ألمانية على مستوى المحافظة، كما افتتح لوحة توزيع كهرباء دارالسلام رقم ( 3 ) بقرية السلام على مساحة 400 متر مربع، بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه، شاملة كابلات الدخول والخروج، ضمن أعمال الخطة الطموحة لوزارة الكهرباء.

وأضاف عبدالقوى، بأن المحافظ استمع إلى شرح مفصل عن اللوحة، حيث تم إنشائها لتخفيف الأحمال وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، وتقليل زمن الأعطال في قرى مركز دارالسلام الجنوبية، لافتا إلى أن اللوحة تخدم قرى «أولاد سالم قبلي، والنغاميش، والبلابيش بحري، والقوصة، وأولاد خلف، ونقنق، والبلابيش المستجدة، والخيام، والكشح، والشيخ إمبادر» وتم إضافة المغذيات اللازمة لتلك القرى لتخفيف الأحمال.

وأشار رئيس مركز دارالسلام، بأن المحافظ اختتم جولته بافتتاح مبنى الوحدة المحلية لقرية السلام، بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه، والمقام على مساحة 1000 متر مربع لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، بقرى «البلابيش بحري، والبلابيش قبلي، والبلابيش المستجدة، وقرية السلام وتوابعها».

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محافظ سوهاج يفتتح مشروعات جديدة بقرية السلام

محافظ سوهاج يفتتح مشروعات جديدة بقرية السلام

محافظ سوهاج يفتتح مشروعات جديدة بقرية السلام

محافظ سوهاج يفتتح مشروعات جديدة بقرية السلام

محافظ سوهاج يفتتح مشروعات جديدة بقرية السلام

محافظ سوهاج يفتتح مشروعات جديدة بقرية السلام

محافظ سوهاج يفتتح مشروعات جديدة بقرية السلام

محافظ سوهاج يفتتح مشروعات جديدة بقرية السلام