شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سب مرتضى منصور.. حجب قناتي عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي على «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الاعلي للاعلام شكوي المستشار مرتضى منصور ضد قيام أبوالمعاطي زكي باستغلال قناته على «يوتيوب» وصفحته على «فيسبوك» والصفحة الشخصية له وقيامه بسب الشاكي ومجلس إدارة نادي الزمالك.
وتبين للجنة بعد الاطلاع على تفريغ الأسطوانات المدمجة والفلاشات صحة الشكوى، وأوصت بحجب قناة «نجم الجماهير» على «يوتيوب» وصفحة «نجم الجماهير» على «فيسبوك» وصفحة أبوالمعاطي زكي الشخصية على «فيسبوك».
وأوصت اللجنة بعرض الأمر على اجتماع المجلس لبحث حجب قناة «كورة بلدنا» على «يوتيوب» وقناة عبدالناصر زيدان على «يوتيوب»، حيث تبين أن عبدالناصر زيدان استغل القناتين في سب وقذف وتوجيه إهانات بالغة جسيمة للشاكي وذلك بالمخالفة للقانون والأكواد والمعايير الإعلامية.
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