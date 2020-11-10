شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس الاجتماع الشهري لمجلس العمداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، الثلاثاء، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.

وجه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة الشكر للعمداء على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة المتخذة قبل وأثناء العام الدراسي.

وشدد رئيس الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية بتوجيه الزملاء بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتطهير والتعقيم قبل وبعد إنتهاء المحاضرات مع الالتزام بتطبيق الجدول الدراسي.

أكد دسوقي متابعة الدراسة بنظام التعليم الهجين في كليات الجامعة، مشددا على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في كليات ووحدات الجامعة ومستشفياتها كما أكد على استعدادات الكليات للاختبارات الإلكترونية والإنتهاء من ملف بيانات الشهادات الثبوتية.

كما وجه بالاستعداد لزيارة فرق التقييم لمسابقات الاستعداد لاستقبال العام الدراسي 2020-2021م ومسابقة أحسن جامعة في التعامل مع أزمة فيرس كورونا المستجد ومسابقة أحسن موقع إلكتروني.

كما كلف المجلس ترشيح أحد أعضاء هيئة التدريس في كل كلية للمشاركه في اختيار ملف الانجاز خارج «مديري وحدات الجودة – القياس والتقويم».

وأكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ على التعامل مع الطلاب الوافدين من خلال منسق الطلاب الوافدين بالجامعة بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أو السادة النواب المختصين.

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كما ناقش المجلس مراجعة البرامج الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا على مواقع الكليات لتواصل الحاصلين عليها مدى تأهيل هذه الشهادة للبرامج العليا.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ تشجيع البحث العلمي لتكوين المجموعات البحثية والحصول على التمويل المحلي والأجنبي وتشجيع النشر العلمي الدولي في دوريات ذات معامل تأثير دولي والاهتمام بتطوير الدراسات العليا والنشر الدولي للأبحاث العلمية وتحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحثهم على ذلك لرفع تصنيف الجامعه، لافتاً إلى أن النشر الدولي له أهمية كبرى حيث أصبح ركيزة أساسية وعامل من أهم أسس تصنيف الجامعات عالمياً وهو ما تحرص عليه إدارة الجامعة.