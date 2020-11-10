شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعلن تشغيل المركز الطبي في بلطيم فترة ثانية كعيادات خارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لأهالي مدينة بلطيم، مقرراً تشغيل المركز الطبي ببلطيم، كفترة ثانية تبدأ من ٢ ظهرا وتنتهى ١٢منتصف الليل كعيادات خارجية واستقبال لمباشرة الحالات البسيطة وتحويل الحالات الحرجة لمستشفى البرج.

كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،بتوفيرفريق من الأطباء والتمريض من مستشفى البرج وتكليف الدكتور عزت غبور مدير الإدارة الصحية ببلطيم بالإشراف على فريق العمل ومتابعة انتظامه ويأتي ذلك تيسيرا على أهالي بلطيم ولتخفيف المعاناة في الذهاب لمستشفى البرج.

وتوجهت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ للمركز الطبي ببلطيم، اليوم الثلاثاء لمتابعة بدء تشغيل المركز الطبي كفترة ثانية، ومتابعة العمل والتواصل بين المركز الطبي ببلطيم ،ومستشفى برج البرلس.