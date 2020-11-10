شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الغردقة لمدة 5 ساعات الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الزلازل والوفاء والاستاد بالغردقة، الأربعاء، وذلك من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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