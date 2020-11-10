شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام 70% من رحلات القطارات بعد حملة صيانة الملفات والسيمافورات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تقارير المتابعة بالسكة الحديد عن انتظام حركة القطارات للسكة الحديد بنسب وصلت إلى 70℅ وذلك بعد قيام قطاع الصيانة بعمل حملة صيانة مكثفة وسريعة لجميع الملفات الأرضية والسيمافورات على جميع السكة الحديد.

وكشفت مصادر مطلعة أنه تم صيانة نحو 25 ملف ارضي وسيمافور من إجمالي 33 بهم عطل في المسافة من اسيوط / القاهرة، مما ساهم في عودة الرحلات إلى معدلات منتظمة في أغلبية الرحلات.

وأوضحت ان الفريق طلب خطة صيانة عاجلة للملفات الأرضية المسؤولة عن قراءة سرعة الجرار والتحكم فيها وفقا للأخطار لإشارة السيمافور.

وتسببت القرارات الجديدة والخاصة بتعليمات السلامة حالة من الانقسام بين السائقين، والتي نصت على أنه من حق السائق إغلاق جهاز atc في المنطقة التي يوجد بها الأعمال على السكة والتي يطلق عليها فك الارتباط، والاعتماد على اشارات السيمافورات والبلوك مع تحمله المسؤولية كاملة على الرحلة.

وأعرب عدد من السائقين ان الجميع يلقي المسؤولية علينا، على الرغم اننا نقوم بتطبيق معايير السلامة التي ينص عليها التشغيل، مطالبين الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتشكيل لجنة تضم مترو الانفاق والذي يعمل بنفس نظام السكة الحديد لمعرفة لماذا يوجد خلل في الهيئة ولا يوجد خلل في المترو الذي يعمل بتقاطر كل 3 دقائق.

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