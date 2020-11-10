شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» توقع بروتوكول تعاون لتطوير 50 حضانة بمرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توقيع برتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير ومديرية التضامن الاجتماعي ومسؤولى عدد من الجمعيات الخيرية بمطروح لتطوير 50 قاعة حضانة أطفال بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

يأتي البوتوكول في إطار تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات، كمرحلة اولى ضمن تطوير 200 قاعة بالمحافظة وبتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذ مؤسسة مصر الخير، وذلك بحضور فتحى الجمل مدير مديرية التضامن وممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة والدكتور صابر حسن حسين رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، ومحسن ناجي مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بوزارة التضامن واسعد صابر مسؤول الدعم الفني بالبرنامج بالوزارة وايمن ابو غالي مدير مكتب مصر الخير بمطروح والدكتور علاء صادق مدير المشروع بمصر الخير ومديرى الإدارات المعنية بمطروح .

يهدف البرتوكول إلى رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة وذلك لتطوير عدد 50 قاعة داخل 12 جمعية بمراكز مطروح والحمام والعلمين والضبعة كمرحلة أولى، مع حصر كافة الحضانات المستهدفة ومتابعة المشروعات بها .

ووجه محافظ مطروح الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على دعم الوزارة المستمر للمحافظة كذلك الشكر لمؤسسة مصر الخير والجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مع الحاجة لزيادة التعاون والدعم المستمر خاصة لرعاية الأهالي داخل التجمعات الصحراوية والنائية .

كما أهدى ممثلى مؤسسة مصر الخير درع المؤسسة لمحافظ مطروح على دعمه المستمر لجهود المؤسسة ونجاح مشروعاتها لخدمة أهالي مطروح.

توقيع بروتوكول بين التضامن الاجتماعى ومصر الخير لتطوير 50 حضانة بالمحافظة

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