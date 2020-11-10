شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع سحب مياه الأمطار والسيول بمدن الساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مجالس المدن في مواجهة اثار الأمطار والسيول الغزيرة التي شهدتها مطروح هذا الاسبوع، خاصة على الطريق الدولي ومداخل المدن والشوارع الرئيسية .

حيث قام مركز ومدينة الحمام تحت اشراف وجيه عبدالرازق رئيس المدينة صباح اليوم الثلاثاء بإزالة شفط وسحب تراكمات مياه الأمطار التي تعرضت لها مدينه الحمام وسحب المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية والمدخل الرئيسي للمدينة .

كما قامت إدارة الإنارة بالمجلس باستكمال اعمال الصيانة لخطوط الأرضي بشارع الإسكندرية وكابلات الإضاءة العامة بمحول الورشة بالمدينة .

كما قام مركز ومدينة الضبعة برئاسة العميد محمد فوزى رئيس المدينة قام رجال إدارة الأزمات بمركز الضبعة برفع مياه الأمطار بشوارع مدينة الضبعة والطريق الدولي الساحلي مطروح الاسكندرية .كما كثف مركز ومدينة العلمين برئاسة المهندس مسعد عبدالهادي رئيس المدينة جهود أزاله مياه الامطار ومنع تراكمها على الطريق الدولي الساحلي مع استمرار سحب مياه الامطار داخل المدينة.