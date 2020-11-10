شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل طريق «الشيخ فضل- رأس غارب» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس بهاء عبدالمنعم أبوبيه، رئيس فرع الطرق والكباري بالمنيا، إعادة تشغيل طريق (الشيخ فضل / رأس غارب)، بعد إغلاقه 10 أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض أجزاء منه للانهيار.

وقال «أبوبيه»، في تصريحات صحفية، إنه تم افتتاح الازدواج الجديد من الناحية القبلية للطريق بطول 90 كيلومترا، بداية من كمين الشيخ فضل حتى الكيلو 103، وتم عمل تحويله عند الكيلو 103 لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات بالطريق. في سياق متصل، شهدت مدن وقرى المحافظة، تقلبات مناخية، وغيوم وأمطار خفيفة خلال ساعات متأخرة من النهار.