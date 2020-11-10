شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل طريق «الشيخ فضل- رأس غارب» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس بهاء عبدالمنعم أبوبيه، رئيس فرع الطرق والكباري بالمنيا، إعادة تشغيل طريق (الشيخ فضل / رأس غارب)، بعد إغلاقه 10 أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض أجزاء منه للانهيار.
وقال «أبوبيه»، في تصريحات صحفية، إنه تم افتتاح الازدواج الجديد من الناحية القبلية للطريق بطول 90 كيلومترا، بداية من كمين الشيخ فضل حتى الكيلو 103، وتم عمل تحويله عند الكيلو 103 لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات بالطريق. في سياق متصل، شهدت مدن وقرى المحافظة، تقلبات مناخية، وغيوم وأمطار خفيفة خلال ساعات متأخرة من النهار.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
109,422
-
تعافي
100,439
-
وفيات
6,380
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تشغيل طريق «الشيخ فضل- رأس غارب» في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.