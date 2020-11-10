شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى وفاه السيناوي حلمي البلك رئيس الإذاعة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد اليوم العاشر من نوفمبر الذكري ال ١٨ لوفاة السيناوي حامي البلك، رئيس الإذاعة المصرية، حيث وافاة الأجل المحتوم في ١٠ نوفمبر عام ٢٠٠٢.

واكد شعبان قنديل الفضالي، الباحث في التراث السيناوي، أن البلك ولد في مدينة العريش عام 1934 وتدرج في مدارسها وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1954، والتحق بالإذاعة عام 1958 محررا ومذيع نشرات الأخبار بإذاعة صوت العرب.

أضاف الفضالي ان البلك تولى عدة مناصب قيادية منها محررا للأخبار بالشئون السياسية عام 1958، ثم نائبا لمدير إذاعة صوت العرب ثم مديرا لها عام 1971 ولكفائته التحق بالتلفزيون المصري إلى جانب عملة الاذاعى في نفس العام كما اختير عضواً بالمجلس الشعبى لمحافظة سيناء عام 1971.

أشار إلى أنه في 6 اكتوبر 1973 تم إختياره لإذاعة البيان الأول للقوات المسلحة عن ملحمة العبور العظيمه، وفى عام 1985 تم تعينة نائبا لرئيس شبكة صوت العرب ثم رئيسا للشبكة عام 1987، وبعد ذلك نائبا لرئيس قطاع الإذاعة عام 1991 ثم رئيسا لها في 8 نوفمبر 1991م وحتى عام 1995.

أوضح ان البلك قدم العديد من البرامج الإذاعية منها:

-شعب لن يموت-الشعب في سيناء-بادية العرب-حوار مع مستمع-ال البيت-قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم-معالم عربية-برنامج ياعرب خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء.

كما قدم عدة برامج تلفزيونية منها السينما والحرب-ربى زدنى علما-العالم بين يديك-ندوة للرأي

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-حوار مع التائبين.

وطالب الفضالي ذكري محافظ شمال سيناء بإطلاق إسم البلك على مدرسه من مدارس شمال سيناء أو على شارع من شوارعها تقديرا لما قدمه من خدمات على مدار مسيرته الإعلامية.