شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على العاملين وطلبة مجمع المعاهد الأزهرية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق من مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء بالمرور على مجمع المعاهد الأزهرية في حي المساعيد بالعريش، لتوقيع الكشف الطبي على جميع العاملين والطلبة.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم المرور الصحي على مجمع المساعيد (معهد أبوبكر الصديق الابتدائي- معهد أبوبكر الصديق الإعدادي فتيات- معهد فتيات المساعيد الثانوي)، حيث تم الكشف الطبي على هيئة التدريس والطلبة والطالبات بالمجمع، وتبين خلو المجمع من أعراض لفيروس كورونا المستجد.

أضاف أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الفريق الطبي يتكون من ياسر فاروق فهيم، مراقب عام الصحة بالمديرية، ومصباح فرج مبارك، مراقب الأوبئة بالمديرية، نبيل منصور عطية، مراقب الأوبئة بالمديرية.

الكشف الطبي علي طلبة المعاهد الازهرية

الكشف الطبي علي طلبة المعاهد الازهرية