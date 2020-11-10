شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح البازار الجديد بحي العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، لمتابعة استعدادات افتتاح (بازار بورسعيد الجديد) بحى العرب، والذي يضم أسواق للخضروات واللحوم والفاكهة وانشطة أخرى متعددة، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بالسوق، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية الإسكان، والشركات الهندسية المنفذة للمشروع.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، مجمل مشروعات التنمية التي شهدتها بورسعيد في الآونة الأخيرة، في المجالات الصحية والسياحية والصناعية والتعليمية والتنموية والخدمية، مؤكدا أن بورسعيد كانت لها حظ وفير من المشروعات القومية التي استهدفتها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأعلن «الغضبان»، الاستعداد لافتتاح بازار بورسعيد الجديد قريبا، وذلك بعد أن تم الانتهاء من كافة الأعمال الجارية والتى تمت على أعلى مستوى تماشيا مع خطة الدولة في إنشاء مجمعات تنموية خدمية حضارية تتتاسب مع الطفرة المقامة على أرض بورسعيد في كافة المجالات.

ومن جانبه، أشاد اللواء ممدوح زوام بجهود الأجهزة التنفيذية ببورسعيد وعلى رأسها جهود اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومواصلة العمل ليلا ونهارا لتنفيذ المشروعات القومية في أقرب وقت وعلى أعلى درجة من الكفاءة، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، مؤكدا أن بورسعيد كانت من أكثر محافظات الجمهورية التي حظيت بهذه الطفرة في مشروعات التنمية بكافة القطاعات.

ويضم البازار الذي يقام على مساحة ٢٤ الف م٢ محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الاسماك مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات ابناء المحافظة

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