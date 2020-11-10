الأمن العام يضبط 24 قطعة سلاح ناري و114 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 24 قطعة سلاح ناري، و114 قضية مخدرات وتنفيذ 45537 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبط 15 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و120 دراجة نارية مخالفة، و20935 مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.