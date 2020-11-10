مجهولة المصدر.. ضبط 71 ألف كمامة وسرنجات طبية داخل شركة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية في القاهرة القبض على المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص.

وتمكنت الأجهزة الامنية من ضبط 71،192 قطعة "كمامة طبية - سرنجات" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

جاء ذلك خلال حملة تموينية مكبرة شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام ‏شرطة ‏التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري‎.‎