وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس جامعة حلوان يوقِّعان بروتوكول تعاون مشترك لتطوير العشوائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا نتعاون مع جامعة حلوان ونفخر بذلك، ونسعى للمزيد دائمًا؛ لأن الجامعة لديها اهتمام عالٍ بالمسؤولية المجتمعية، ولها دور كبير في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.

وأضافت القباج: استطاعت جامعة حلوان تخريج العديد من الخريجين، ولها دورها البارز في العديد من القطاعات التي تتماثل مع وزارة التضامن، ولذا فنحن نتعاون معًا في العديد من المحاور المهمة على المستوى القومي؛ مثل تطوير العشوائيات، والأسرة والطفل، ومكافحة الإدمان، بالإضافة إلى أنها تضم العديد من التخصصات والقطاعات المتميزة، ونسعى لمزيد من التعاون في ظل وجود برنامج جديد تطلقه الوزارة تحت عنوان "وعد لترسيخ العديد من السلوكيات الإيجابية، بالإضافة إلى برامج بناء الإنسان.

جاء ذلك خلال استقبال الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ في إطار خطة للتعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة حلوان, ويأتي ذلك على صعيد العديد من المحاور في مجالات تطوير العشوائيات؛ منها إطلاق مشروع مودة للعام الجامعي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، وافتتاح وحدة علاج ومكافحة الإدمان، وافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وذلك في حضور الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث, والأستاذ عمرو عثمان مساعد وزير التضامن, ومسؤولي وزارة التضامن.

وفي بداية الزيارة، رحَّب الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بالوزيرة والسادة الحضور من وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة حلوان، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتفعيل التعاون, ولمزيد من العلاقات الوطيدة بين الوزارة والجامعة في إطار خطة البرنامج المكثف للوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات لوزارة التضامن الاجتماعي داخل المجتمع الجامعي وكليات الجامعة، فضلًا عن المجتمع المحلي المحيط بالجامعة.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالوزيرة وجهودها؛ حيث قال: إنها قامة مصرية لديها حسٌّ سياسي وطني, وتقلدت العديد من المناصب التي استطاعت من خلالها أن تضع بصمات بارزة في العديد من المشروعات بالجامعة.

وخلال الزيارة، تم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة حلوان بشأن تفعيل خطة جامعة حلوان لتطوير العشوائيات وتنمية البيئة والمجتمع، في إطار خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات وإعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين حياة المواطنين والصحة العامة، والاهتمام برعاية محدودي الدخل، فضلًا عن تطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة غير الآمنة، والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية للمواطنين ذات الصلة بذلك؛ خصوصًا غير القادرين، لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة حلوان لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز, وكذا تطوير الخدمات المقدمة لهم من أجل تعميق شعور الانتماء بين المواطن والمجتمع المصري، وصولًا إلى مجتمع متضامن ومتماسك ومنتج يوفِّر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أُسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.

ويتضمن بروتوكول التعاون مجموعة من البنود شملت تفعيل التدخلات العاجلة بالمناطق العشوائية المراد التدخل فيها والواقعة في نطاق عمل جامعة حلوان، وتوجيه القطاعات التابعة للوزارة كافة؛ للمساهمة في توفير الاحتياجات الخاصة بالأسر في هذه المناطق وفقًا للاحتياجات الواقعية والعمل على دعم هذه الأسر ومعاونتها, وتوفير حياة كريمة لهم، وتكثيف التدخل بمبادرات الوزارة ذات البعد الاجتماعي والبيئي والصحي والاقتصادي لخدمة أهالي المنطقة المحيطة.