محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قال حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مهم ويستهدف تحقيق مبدأ استدامة التمويل للخدمات الصحية على أرض الواقع.
وطالب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بإضافة ممثل لهيئة الدواء في تشكيل الهيكل التنظيمي للصندوق، مضيفًا: "الصندوق يستهدف سداد أي عجز تتعرض إليه الموازنة في قطاع الصحة؛ خصوصًا في ظل الطوارئ التي تتعرض إليها الأوضاع الصحية".
وأضاف عبد الغفار، خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية: "القانون يستهدف استدامة التمويل لحين تعميم منظومة التأمين الصحي".
وقال النائب عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بالمجلس، إنه يوافق على مشروع القانون، داعيًا إلى البحث عن موارد جديدة لزيادة موازنة الصندوق؛ بما يسهم في استدامة الدور الذي يقوم به.
كانت هذه تفاصيل خبر يسد العجز ويوفر موارد مالية.. أمين "الأعلى للمستشفيات الجامعية" يشيد بقانون مواجهة الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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